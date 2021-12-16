本土零確診再度破功！繼中研院女助理（案16816）染疫後，台北市一名8旬老婦人今證實確診。她日前因身體不適，自行到醫院就醫，採檢後確診。初步了解，這名老婦不常出門，大部分時間都待在家裡，足跡相對單純，目前匡列3名家人居家隔離。

個案Ct值也出爐，為39.9，研判應為舊案。據指出，該名老婦與中研院女助理、北市中正區防疫旅館房客確診，經調查後無關聯，細節將待台北市衛生局整理後，統一對外發布。