北市再爆本土個案 8旬老婦就醫確診 Ct值曝光 10:192021/12/16 中時新聞網 楊雅婷 、 王嘉慶 、中時、 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市一名80多歲的老婦人今確診，個案Ct值接近40，研判為舊案。圖為台北市長柯文哲。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土零確診再度破功！繼中研院女助理（案16816）染疫後，台北市一名8旬老婦人今證實確診。她日前因身體不適，自行到醫院就醫，採檢後確診。初步了解，這名老婦不常出門，大部分時間都待在家裡，足跡相對單純，目前匡列3名家人居家隔離。 個案Ct值也出爐，為39.9，研判應為舊案。據指出，該名老婦與中研院女助理、北市中正區防疫旅館房客確診，經調查後無關聯，細節將待台北市衛生局整理後，統一對外發布。 防疫旅館2人確診！不排除交互感染 匡列21人送集中檢疫所 中研院女染疫 醫示警「這1人幾天後恐發病」：別去跨年了 #8旬老婦 #確診 #染疫 #本土 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美返台男「同團19人」全隔離 黃珊珊：不排除旅館內感染 16:572021/12/15 生活 王力宏李靚蕾 結束8年婚姻 04:102021/12/16 焦點要聞 柬埔寨返台女解隔後確診 宜蘭足跡曝光 16:312021/12/15 生活 公開病患個資「便祕10天徒手挖屎」 醫遭肉搜道歉：我不夠成熟 08:562021/12/16 生活 案16859隔壁房也確診 疑防疫旅館交互感染 04:102021/12/16 焦點要聞 新北包租公大戶 補稅1,903萬 04:102021/12/16 財經要聞 中研院採檢1000多人全陰性！黃珊珊：疫情暫時沒擴大跡象 12:542021/12/15 生活 防疫旅館2人確診！不排除交互感染 匡列21人送集中檢疫所 16:192021/12/15 生活 柯文哲轟8千億買疫苗 竟有過期銷毀 04:102021/12/16 焦點要聞 境外移入＋7例 新增1死亡個案 14:492021/12/15 生活 商用不動產交易 15年最旺 04:102021/12/16 財經要聞 盼軍中男友放「夭八」 女友竟打1985申訴 過來人曝後果：直接黑掉 08:592021/12/16 社會 小米年末梭哈祭9款全新智慧新品 掃拖機器人2 Ultra集塵版正式登台 09:152021/12/16 生活 生活熱門新聞 北市再爆本土個案 8旬老婦就醫確診 Ct值曝光 - 生活 篩檢後仍確診 柯文哲下令改SOP：所有防疫旅館發快篩劑 - 生活 媽祖託夢要林靜儀參選？林佳龍回5字鄉民全炸鍋：這人沒救了 - 生活 最佔手機空間的不是LINE 一看後台驚見「大魔王」竟是它 - 生活 第二波農遊券來了 888元中獎率100％ 怎麼抽懶人包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。