45歲歌王王力宏8年前發文宣布與李靚蕾結婚，但近年兩人同框減少，傳出婚變，昨(15日)王力宏首度鬆口兩人正在辦理離婚，而他昨天人在大陸工作，有網友在雲佛山滑雪場撞見他本人，可見他看來精神奕奕、強顏歡笑忙錄影，看似不受婚變影響，而他原本瘦長的臉龐似乎也圓了一圈。

王力宏8年前在感恩節丟下婚訊，透露終於找到可以攜手終身的人，兩人在美國當地的11月27日結婚，而這天也是王力宏父母的結婚紀念日，頗有傳承深意，當時他大方介紹老婆姓名和學歷，不久後兩人就生下長女，兩年前情人節，王力宏分享夫妻倆爬樹閃照，李靚蕾秒回：「假裝鎮定一秒中」，王力宏則用〈心跳〉歌詞回應：「能不能給一秒，等著哪一天你也想起，那懸在記憶中的美好。」

網友昨天偶遇王力宏在滑雪場錄影。（圖／翻攝自OH樹先生哦微博）

當時兩人大秀恩愛，有網友問王力宏情人節為何要爬樹？他妙回4字：「因為甜蜜！」未料兩年過去，當年的幸福時光不再，李靚蕾更被爆出其實5年前就想提離婚，但因懷了第三胎兩人才決定繼續努力經營婚姻，王力宏更是將婚變原因歸咎於自己的不足，讓外界不勝唏噓。

網友直擊王力宏離婚後首現身。（圖／翻攝自你們不想改名嗎微博）

而王力宏最近人在大陸工作，昨日他抽空發文認了離婚後又回到工作崗位，有網友在滑雪場遇到他，寫下：「手機直拍也掩埋不住的帥氣，這應該是拍冬奧會相關的片子吧，不愧是被央視青睞的藝術家」，另一名網友則分享跟朋友聊天截圖，透露：「好傢伙，今天王冰冰和王力宏竟然來雲佛山滑雪場了」，引來其他人說：「羨慕能偶遇二哥的朋友」、「想殺了造型師」、「力宏胖了？」、「只針對造型師，不針對王力宏本人，更醜的造型又不是沒見過」。