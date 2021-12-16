家有小小孩的父母，最怕的就是孩子突然發燒，除了擔心新冠肺炎疫情之外，更憂心是否染上棘手的疾病。榮新診所副院長潘俊伸醫師指出，日前就曾收治一名6歲小妹妹，因為持續發燒又有地圖舌、手掌紅腫等症狀，一度擔心染疫。經過多方檢驗並持續觀察病徵後，才確診為「非典型川崎氏症」，所幸及早發現診治，避免留下心血管受損的後遺症。

●川崎氏症5大症狀 家長須留意

潘俊伸醫師表示，典型川崎氏症好發於5歲以下之嬰幼兒，2歲以下更占了一半。目前川崎氏症的診斷仍靠臨床症狀，除了超過5天的高燒外，另有5個典型診斷要件，至少要出現4項：

1.嘴唇乾裂、出現紅斑、草莓舌、口腔及咽部發紅充血；

2.雙側結膜充血但無分泌物；

3.皮疹: 包括斑丘疹、瀰漫性紅皮病、或多型性紅疹；

4.急性期手腳出現紅腫，且或在亞急性期出現四肢指（趾）甲末端脫皮；

5.頸部淋巴結病變（單側且直徑≥1.5公分）。

●非典型川崎氏症 臨床表現難捉摸

潘俊伸醫師進一步指出，近年來發現許多疑似川崎氏症，但又無法完全符合診斷條件者，稱為非典型川崎氏症，約占全部川崎氏症的15%。

臨床上必須配合輔助性診斷指標，如白蛋白指數、尿液檢查、肝功能指數、白血球數量、血色素、血小板數目、紅血球沈降係數(ESR)和C-reactive protein (CRP)發炎指數，並排除其他疾病才能加以確認。

由於川崎氏症主要以血管炎表現，特別是出現心臟冠狀動脈病灶、冠狀動脈瘤，對日後心臟功能及心血管疾病存在威脅，易有冠狀動脈狹窄及心肌梗塞的問題，嚴重者會導致死亡。因此任何嬰兒或兒童有持續無法解釋的發燒的話，即使沒有出現典型川崎氏症狀，仍須由醫師透過檢驗數據及心臟超音波檢查，如果結果符合時，就需考慮為非典型川崎症。

潘俊伸醫師提醒，兒童發燒的原因很多，倘家中幼兒發燒不斷、皮膚陸續出現紅斑、紅疹、腫脹等症狀，即使溫度稍退仍不要掉以輕心，應持續回院所追蹤，由醫師鑑別診斷，才能早期發現、早期治療。