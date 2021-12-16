車禍事故發生在三民區民族路和十全路口， 馬路上留下肇事車輛的車燈碎玻璃。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

肇事逃逸的蕭姓男子天亮後被警方查獲。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名蕭姓男子今（16）日凌晨駕駛自小客車疑和2輛同行友人的轎車在路上競逐，在三民區擦撞駕駛賓士車的73歲張姓老翁，因事發在半夜，民眾聽到撞擊聲誤以為有人開槍報警，警方如臨大敵趕抵，肇事男子已逃逸無蹤，所幸老翁未受傷僅賓士車輕微毀損；蕭男在上午9時被警方循線逮獲，警方將實施酒測並調查有無交通違規情事。

三民一分局十全派出所警方今（16）日凌晨1時許接獲民眾報案，指民族路和十全路口疑似傳出槍響，線上警網趕抵現場，發現1輛賓士車遭後方自小客車撞擊，肇事車輛已逃離。

被撞的賓士車駕駛73歲張姓老翁未受傷，受到些微驚嚇，警方對老翁進行酒測，酒測值零、警方詢問張姓老翁並沿線勘查現場，發現肇事的自小客，疑似在路上和同行友人的車輛競逐，在路口轉彎超車時，因車速過快失控才撞及賓士車，車禍當下發出大聲碰響，並無開槍情事。

警方今天上午循線逮獲肇事的30歲蕭姓男子，並查扣肇事車輛，採證車輛後未發現有開槍彈著痕跡，除依規定開立肇事逃逸舉發單外，並擴大調閱蕭男的行駛路線，如有其他交通違規行為，也將依法開單。