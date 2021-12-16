公投倒數2天，國民黨主席朱立倫16日展開全國公投宣傳車宣講，車隊一早從屏東火車站出發，一路向北至高雄、台南宣傳「四個都同意，台灣更美麗」。（謝佳潾攝）

公投倒數2天，國民黨主席朱立倫16日展開全國公投宣傳車宣講，車隊一早從屏東火車站出發，一路向北至高雄、台南宣傳「四個都同意，台灣更美麗」，而出發前朱立倫談及新北市長侯友宜恐成藍營公投破口一事，他說，「此時不必把手指頭指向任何人」。

宣傳車出發前，朱立倫接受媒體聯訪，當中針對「新黨用木桶理論希望主席正視侯友宜市長在公投上的破口」問題，他說，我們最後的關鍵，只有全黨上下大家一起拚盡全力，拚到最後一分鐘，這不是為了個人，也不是為了政黨，更沒有所謂的任何民粹，完全就是民意，完全就是為了人民的健康、安全、經濟、環保。

他強調，在這個時候沒有分彼此，大家一定要拚盡所有的努力，這個時候不必先把手指頭指向任何的人，應該把這個手揮向人民，我們希望每一位人民大家在後天，都要站出來投票，因為這些都牽涉到我們的健康、安全、環保、經濟，大家一定要出來投票。

隨後又有媒體提問「昨天有傳出侯友宜的千字文處在中立的立場，其實可能是他明年初要爭取大位的宣布」？對此，朱立倫說，我已經說過了，對於這一類八卦式的傳言，不值得回應，也不需要回應，因為我們現階段大家就是全力拼公投。

朱立倫指出，今天是倒數前兩天，我們從屏東出發，從屏東、高雄、台南一路北上，讓我們全力來拚，拚到最後一分鐘，我們全黨的所有的公職人員，不管是民意代表、不管是縣市首長、鄉鎮市長，我們大家都要跟人民站在一起，要為民眾發聲。

他說，這四個公投都是民生議題，我們必須跟人民站在一起，這是我們的責任，這也是我們在野黨天職，我們全黨大家一起努力，一定要拚到底。