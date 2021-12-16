據路透報導，標普全球評級發布最新的研究報告指出，由於下半年中國房地產行業的困境加劇，到2021年底，中國銀行業的房地產不良貸款率可能會比今年中旬增長逾1倍。

標普研究報告指出，中國銀行業的房地產不良貸款率在2020年底為2％，2021年年中旬為2.5％，到2021年底可能升至5.5％。

標普表示，中國房地產行業面臨壓力，估計有大約三分之一的開發商陷入財務困境，這也將使2021年的整體不良貸款率提高約20個基點，可能會削弱銀行的獲利能力。