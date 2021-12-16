標普：中國銀行業房地產不良貸款率恐增逾1倍 10:332021/12/16 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 標普全球評級發布最新的研究報告指出，到2021年底，中國銀行業的房地產不良貸款率可能會比今年中旬增長逾1倍。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，標普全球評級發布最新的研究報告指出，由於下半年中國房地產行業的困境加劇，到2021年底，中國銀行業的房地產不良貸款率可能會比今年中旬增長逾1倍。 標普研究報告指出，中國銀行業的房地產不良貸款率在2020年底為2％，2021年年中旬為2.5％，到2021年底可能升至5.5％。 標普表示，中國房地產行業面臨壓力，估計有大約三分之一的開發商陷入財務困境，這也將使2021年的整體不良貸款率提高約20個基點，可能會削弱銀行的獲利能力。 陸11月投資、消費數據 遜色 嘉市家戶接管汙水系統 普及率達4％ #不良貸款率 #標普 #中國銀行業 #房地產 #報告指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀避雷 緊縮美不動產授信 04:102021/12/16 金融．稅務 年輕男打BNT胸悶痛一個多月 醫檢查驚：心臟受損了 08:202021/12/16 生活 自行車業旺 桂盟明年營收看增一成 04:102021/12/16 證券．權證 投資台灣三大方案延3年 補貼下修 04:102021/12/16 財經焦點 防銀髮金融剝削 金管會祭五招 04:102021/12/16 產業特刊 陸港觀盤－中央經濟工作會議 釋正面訊號 04:102021/12/16 全球財經 挺中小微企業 李克強：小微信貸增再貸款額度 04:102021/12/16 全球財經 不擔心通膨、高槓桿 余永定：善用擴張財政政策 04:102021/12/16 全球財經 資金匱乏 恒大資產處置喊停 04:102021/12/16 全球財經 中汽協：明年汽車銷量年增5.4％ 04:102021/12/16 全球財經 學者觀點－當沖降稅不宜常態化 04:102021/12/16 專題周報 兩岸熱門新聞 美研發模仿中國高超音速導彈測試靶標 陸媒：真是風水輪流轉 - 兩岸 大陸宣布 兩岸ECFA明年續實施 - 焦點新聞 - 旺報 習近平普丁視訊會 相約聯手抗美 - 產業財經 - 旺報 美稱拜登簽令制裁4國實體與個人 含4家中國藥企和1名個人 - 兩岸 美國或制裁中芯國際 陸外交部：嚴重關切 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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