全球股市經歷10月大震盪後在11月重回高檔震盪格局，投資人信心回溫，根據投信投顧公會新公布資料，投信基金11月定期定額扣款金額58.05億元、筆數99.34萬筆，扣款人數58.91萬人，都較10月略增，但未續創新高。

目前承作定期定額業務有33家投信公司，前五大扣款金額投信分別是統一、安聯、復華、國泰以及群益等，11月淨流入金額是9.78億元、7.01億元、6.39億元、6.07億元以及5.86億元等。其中，統一投信除了扣款金額之外，筆數、人數皆再創歷史新高。

至於投信定期定額扣款前十大人氣基金，統一投信有5檔基金、安聯投信3檔、復華及國泰各有1檔上榜。這十檔人氣基金有8檔是投資台股股，分別為安聯台灣科技、安聯台灣大壩-A-新台幣、安聯台灣智慧、復華中小精選、國泰中小成長-新台幣、統一黑馬、統一大滿貫-A類型統一奔騰等，另外2檔則是投資大中華股市的統一強漢基金以及布局全球科技主題的統一全球新科技基金，此前十大人氣基金在11月即淨吸金13.26億元。

展望後市，統一投信表示，2022年全球景氣持續擴張，在美國可能升息的情境下，股市會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。在面臨美國聯準備持續縮減購債為升息舖路之下，股市波動加大，建議仍以定期定額方式較穩健。