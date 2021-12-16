SUBARU Forester因著產品特性，歷代車型伴隨車主上山下海、尋幽探秘，在車迷之間有著「森林人」的暱稱。新一代車款不管是在體質上（車身結構、動力系統）或是在智慧上（EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統）都大幅進化，總代理台灣意美汽車表示，自10月底啟動預售即獲得消費者熱烈支持，接到超過500張訂單，本報搶鮮試駕感受休旅王者的魅力。

台灣意美汽車表示，Forester採用SUBARU引以自豪的核心科技「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」與「SGP全球模組化底盤」，更導入符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義Level 2自動駕駛技術，提供較同級對手更強的安全輔助系統EyeSight 4.0，以9大功能提供全方位安全守護，DMS智能駕駛警示系統及X-MODE越野科技亦全面升級，並提供多項適合戶外生活的實用配備，以全新格局引領消費者大開眼界。

Forester車身線條融合野外設計元素，例如銳眼鷹式LED頭燈展現野性粗曠感受，試駕車為高規2.0i-S EyeSight車款還配置獵爪鷹式LED霧燈座，並且較2.0i-L EyeSight多了玻璃天窗、電動尾門、升級18吋鋁圈等配備，車漆為全新「曠野綠」車色，在晴空下展現相當亮眼的綠色。此外，獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，可大幅提升將近兩倍的廣度偵測，得以看得更遠、更廣，行駛更安心。

實際試駕，受惠懸吊及轉向機構改善，明顯感受乘座品質再提升，轉向也予人更為精準的印象，在日常通勤或長途旅遊時，新增的LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助及AES緊急自動轉向輔助系統更為實用，而原有的PCB預防碰撞自動煞車系統因新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，必要時更能提供緊急煞車輔助，為行車安全大加分。

值得注意的是，全新AES緊急自動轉向輔助系統可在PCB進入第二階段煞車且時速已在80km/h以下，當系統判斷剩餘距離不足以完全煞停時，將自動偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態，以判斷是否需要進行自動緊急閃避，達到更為即時、全面的安全防護。

Forester也搭載同級唯一的DMS（Driver Monitoring System）智能駕駛警示系統，會透過紅外線鏡頭及臉部識別技術，監測駕駛者眼睛及臉部輪廓線，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能。新增的「手勢控制空調溫度」功能藉由紅外線偵測手勢控制空調溫度，系統偵測手掌打開為溫度調升指示，握拳為溫度調降指示，可有效減少駕駛者目光離開車前的機會，並隨時監測駕駛人行車狀態，適時給予駕駛者警示聲提醒，為所有用路人的行車安全把關，實現安心愉悅的駕馭體驗。

在內裝部分，廠方以多元素材質鋪陳為主，搭配個性雙色內裝、駕駛座椅位置記憶功能，打造質感與舒適度兼備的乘坐氛圍。新增的行李廂上方機能雙掛勾，單一掛勾可乘載3kg重物，無論是車主從事露營、釣魚、登山、潛水、單車等戶外活動時，都能放置相關的器材用品。

另據廠方資料，Special X-MODE越野系統也進行了優化，例如X-MODE在時速40km/h以上時，舊款為關閉狀態，新款改為待命狀態；時速降為35km/h以下時，舊款仍維持關閉但新款已改為自動開啟狀態，在時速20km/h以下時則與舊版相同以手動開啟，廠方藉由改善啟動方式來達到提高駕駛專注力之目的，並減少重複開啟的動作。而HDC陡坡緩降系統也同步優化，將運作邏輯調校得更為聰明且人性化，達到更為即時的做動反應，讓駕駛者輕鬆掌握車輛的動態。

內裝部分以多元素的材質鋪陳為主，打造兼具質感與舒適度的乘坐氛圍。（陳大任攝）

手勢控制空調，開掌升溫、握拳降溫。（台灣意美汽車提供）

EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

多功能方向盤 右方控鍵配置。（陳大任攝）

多功能方向盤 左方控鍵配置。（陳大任攝）

4.2吋LCD中央儀表。（陳大任攝）

上方為6.3吋多功能行車資訊螢幕，下方為8吋智慧影音觸控螢幕。（陳大任攝）

排檔座及各項功能按鍵配置。（陳大任攝）

X-MODE功能切換旋鈕。（陳大任攝）

後座出風口下方配置2個充電插孔。（陳大任攝）

行李廂側面及上方配置機能雙掛勾。（陳大任攝）

行李廂附充電插孔及後座傾倒拉柄。（陳大任攝）

電動收摺後視鏡附LED方向燈。（陳大任攝）

銳眼鷹式LED頭燈。（陳大任攝）

尾燈造型與舊款相似，但內部設計重新設計。（陳大任攝）