30歲香港網紅袁晴晴（CoCo）外表亮眼，僅管她曾疑似偷竊iPhone引起爭議，仍然不影響超高人氣，還是2015年環球國際小姐中國賽區的香港代表，去年又參加選秀節目《全民造星III》，然而日前她遭一名男子匿名爆料，她不但介入他人婚姻，還提出2個條件死纏爛打。

一名已婚男子L先生在香港節目《東張西望》中爆料，他和袁晴晴在商業聚會中認識，女方瘋狂追求他，儘管他多次強調自己已婚，袁晴晴卻表示不在意，願意當不能見光的小三，並坦言「我只是想要有交往的感覺」，在女方的窮追不捨下，雙方也於2019年11月正式開始出軌關係。

節目方還找到一位自稱袁晴晴好友的爆料者，對方透露袁晴晴會那麼堅持當小三，是看中男方帥氣的外貌神似港星陳智燊，同時也提到袁晴晴最在乎的擇偶條件是對方要有錢，但她卻被L先生的外表迷得神魂顛倒。L先生也指出，每次約會時，袁晴晴出手都相當大方，也因此讓他相信女方不是為了錢才和他交往。

兩人的不倫關係維持了4、5個月，L先生因為愧疚感決定分手，沒想到袁晴晴立刻表示自己懷孕，還威脅如果分手的話就要在媒體曝光自己「懷孕被外遇人夫始亂終棄」，要求L先生要給她15萬港幣（約台幣53萬）封口費，或是可以選擇直接離婚，該名好友也爆料，袁晴晴當時「只是生理期晚了幾天，根本不是懷孕」，消息曝光後，袁晴晴也在社群平台意有所指寫下：「公道自在人心。事實真相在我手。」