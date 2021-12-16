加勒比海國家海地的北部城市海地角（Cap Haitien）昨天發生油罐車翻覆爆炸事件，死亡人數已達75人，還可能持續增加；全國自今天起為罹難者哀悼3天。

海地長年苦於幫派暴力和政治癱瘓狀態，第2大城海地角的這起事故已證實奪走75條人命；另有數十人燒傷，亟待政府提供照護。

民防部門主管錢德勒（Jerry Chandler）告訴法新社，截至今晚，仍有59人因燒傷接受治療，其中多數相當嚴重。

他說，「我們正加倍努力強化當地醫療衛生基礎設施」，還說已在當地體育館開設一座臨時醫院，幾乎已就緒。

今天一整天，死亡人數不斷增加，因為許多重傷者因燒傷面積過大而不治。

海地極度缺油，當油罐車昨天清晨在街上翻覆時，許多人搶接外溢的油，未料遭火舌波及。

海地的發電量從未滿足人民需求，即使在首都太子港（Port-au-Prince）較富裕的地帶，國營電力公司一天最多也只能供電數小時。

全國人權捍衛網絡（National Network for the Defense of Human Rights）的維權人士奧古斯特-杜塞那（Marie-Rosy Auguste Ducena）說：「我們全民都生活在極貧之中。這促使人們去搶接油罐車溢出的油，他們是想轉賣燃料。」

路透社提到，有醫師說，由於院內空間不足，連燒傷面積多達50%的傷者都只能待在醫院門口。