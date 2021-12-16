周三美國聯準會（Fed）在會後宣布維持基準聯邦基金利率介於0～0.25%不變，此決議符合市場預期。該央行並表示其通膨目標已經實現，將提前於明年3月結束疫情時期的購買債券計畫，而其最新的經濟預測則暗示2022年將進行3次、每次1碼（25基點）的升息動作。

聯準會在11月會議後宣布每月購買資產規模將縮減150億美元，預計於明年中結束購債計畫，而在本次會議後則宣布讓這項激勵措施退場的速度將提高一倍。

自明年1月起，聯準會每月購買的美國公債規模將減少200億美元，每月購買的抵押貸款證券將減少100億美元，總計將減少300億美元，使每月購買資產規模縮減至600億美元，包括美國公債400億美元和抵押貸款證券200億美元。

周三的會後聲明並表示，央行亦保留再次調整每月購買資產規模的權利，如果經濟前景需要這麼做。

根據聯準會會後發布的經濟預測，決策官員將今年總體通膨預測從9月預估的4.2%大幅調升至5.3%，將明年通膨率預測從2.2%上修至2.6%。

因此，決策官員認為到2022年底，聯準會的基準隔夜利率需要從目前接近零的水平升至0.90%，在2023年進一步升至1.6%，到2024年再升至2.1%，以將通膨拉回到央行設定的2%目標。

12月的會後聲明已刪除通膨是「暫時的」的用詞，符合此前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所言。

在會後的記者會上，鮑爾表示，經濟裡需求的力道證明逐步減少購債規模是合理的。雖然聯準會在會後聲明指出美國經濟仍然面臨許多風險，包括Omicron變種病毒，但鮑爾表示，Omicron變種病毒對經濟影響有限，但如果經濟將放緩，央行就會放慢升息速度。

此外，根據聯準會公布的最新經濟預測，2021年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測中值由9月預估的5.9%下修至5.5%。2022年GDP成長率預測中值從9月預估的3.8%調升至4%。2023年GDP成長率預測從9月的2.5%下修至2.2%。長期成長預測維持不變，仍為1.8%%。

2021年美國失業率預測中值從4.8%下修至4.3%，2022年從3.8%下修至3.5%，2023年和長期失業率預測維持不變，分別為3.5%和4.0%。

鮑爾在記者會上表示，美國經濟不再需要持續提高政策支持，與 2020年新冠疫情剛爆發時經濟幾乎陷入蕭條時不同，現在物價和薪資正持續上揚，且就業市場已迅速改善。

儘管聯準會決定加速縮減購債規模，也預告升息前景，但鮑爾強調決策官員還未決定是否要開始縮減央行的資產負債表。

他表示，聯準會在接下來的會議上將討論許多議題，包括是否應提高利率以應對嚴重的通膨，而是否啟動縮表也將是討論重點之一。決策官員尚未決定如何處理持有的資產，即使從明年3月起開始停止購買資產，維持持有資產不變，這仍可提供寬鬆的環境，只不過不做「進一步寬鬆」，「我們尚未就何時啟動後續行動做出任何決定，但這正是我們在接下來的那些會議上要做的事」。