台北市長柯文哲接受電台節目專訪，談到能源政策轉型，指稱每戶1年電費要增加3萬，經濟部說是錯誤訊息，還遭前環保署副署長詹順貴痛斥無恥。柯文哲16日表示，羊毛出在羊身上，民生用電不漲是因為有政府補貼，「如果經濟部說訊息錯，請出來說明用電成本會變多少。」

柯文哲昨在專訪中指出，核電占台灣發電量12％，若改使用天然氣發電，每1度電要增加0.8元，換算下來每戶1年電費要增加3萬元。

柯文哲今早視察建中心肌炎研究，面對外界質疑他說，每度電要增加0.8元，這是行政院副院長沈榮津擔任經濟部長時，2019年在立法院的報告，「我是讀沈的報告，不是造謠」。

柯文哲指出，羊毛出在羊身上，講說民生用電不會漲價，問題是用電成本提高，民生用電若不漲，政府還不是要補貼，正確問法是說，如果經濟部說他訊息不對，請出來說明用電成本會變多少。

他強調，這種題目是真理愈辯愈明，以中央現在的能源政策，電力成本會變多少，請經濟部趕快出來講，不講還是有立委可以質詢你。

面對詹順貴痛斥無恥，柯文哲重申，請經濟部提出電力成本報告，就知道誰有問題。