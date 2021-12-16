位於菲律賓中南部群島東方的雷伊颱風，氣象局宣布於早上8點增強為強烈颱風，其颱風眼也打開且清晰可見，周末將逐漸北轉接近台灣，下周一(20日)為全台帶來降雨，雨勢將連下3天，CNN更將雷伊列為超級颱風。

雷伊颱風周末北上，下周一起連3天全台有雨。(翻攝自氣象局)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午10點多發文指出，雷伊快速增強，就在剛剛成為「五級超級颱風」，相當於強烈颱風的中段班，不簡單！預測未來形態上可以再更好一點，預計今天下午就會接觸菲律賓中南部群島，可以再觀察颱風的變化。

至於強颱雷伊對台灣的影響，天氣風險公司分析師賴忠瑋今表示，下周一(20日)因為雷伊颱風及南方水氣北抬的關係，台灣附近水氣增加，幾乎全台都有降雨的機會。雷伊颱風已經增強為強烈颱風，結構良好，颱風眼清晰可見，預計今天就會逐漸西移影響菲律賓呂宋島南方的島群，明後兩天(17、18日)逐漸進入南海，周日(19日)西移到海南島南方海面後逐漸北轉，下周一(20日)其外圍環流將和南方水氣一起北上影響台灣，使得全台灣都有降雨的機會，不穩定的天氣將至少會持續到下周三(22日)，提醒若有安排戶外活動的規劃，要多加留意。

氣象局表示，強颱雷伊上午8時位於鵝鑾鼻南南東方約1670公里的海面上，以每小時26公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。周末進入南海後則要留意其動向、強度變化及下周外圍水氣對台灣的影響，預估下周一(20日)起全台容易有短暫陣雨，特別是西半部、東南部，下周二、三(21、22日)是水氣偏多，是雨勢最大的時候。