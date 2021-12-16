23歲的碧悠（Bew Jirajariyawetch）在泰國成長，一直嚮往搬到紐約市，如今她終於圓了夢，但最近的遭遇，卻讓她宛如做了一場惡夢。
據《紐約郵報》（New York Post）15日報導，今年夏天才搬到紐約市的碧悠11月22日和朋友去觀賞泰裔美籍嘻哈歌手Daboyway的演唱會後，凌晨4點在地鐵34街-先驅廣場站（34th Street-Herald Square station）等車，卻不料遭非裔壯漢攻擊。對方不但搶劫她，還拳如雨下地毆打她，讓她不僅臉部流血浮腫，全身上下都是瘀青。
碧悠說，當時她站在月台邊，而這名陌生男子站在她身後，一伸手就是鎖喉，接著蒙住她的眼鼻和嘴，以確保她沒辦法發出任何聲音。「他把我拖到沒人看得到的地方…打我…拿走我的錢包，」碧悠聲音顫抖地說，「我希望，有機會能大聲呼叫。」
監視錄影帶顯示，攻擊者從背後把她往後拉，接著把她推到地上，然後猛揮拳。警方說，當碧悠倒地後，劫匪碰觸了該她的私處，並猛然搶走她的錢包逃逸。最後終於有人發現驚恐過度，一臉茫然的碧悠，並協助她去求救。碧悠說，要是沒人發現她，真不知道會怎麼樣。
碧悠在遭攻擊後不久所拍攝的照片顯示，她臉上和腿上都是瘀青和血漬。而紐約市警察局公開的監視錄影截圖顯示，嫌犯跳過閘門逃逸，目前尚未落網。
碧悠說，她到紐約市來，是要學英文，並追求時尚界的事業，而從她小時候開始，這一直都是她的夢想。她說，最初她很欣賞紐約，但遺憾的是，如今她看到的卻是另一面。警方說，在碧悠遭攻擊前那星期，紐約市有60起遭嚴重攻擊的事件，與去年同期疫情期間搭地鐵人數創新低的33起相較，呈現大幅成長。
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