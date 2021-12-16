台灣民眾的健康素養，受到國際肯定。一項由陽明交大臨床醫學研究所教授李美璇主持的跨國肝病認知調查數據顯示，台灣民眾無論對肝病知識、認知與態度，都明顯高於其他各國，在11個亞洲國家中名列前茅。這項研究本月登上國際學術期刊，並獲英國BBC專文報導。

李美璇教授表示，以台灣防治肝病的經驗來看，早期預防注射，公共衛生教育、健保醫療給付都是台灣成功關鍵，也是其他各國可以借鏡的地方。

這項跨國肝病認知調查，是國際間第一個橫跨台灣、越南、印尼、巴基斯坦、泰國、菲律賓、印度、香港、馬來西亞、南韓與新加坡的跨國研究，共針對7500人進行調查，其中包含台灣有一千名民眾參與。

研究結果發現台灣無論在肝病知識、認知與態度都明顯高於其他各國，學者一般認為與過去台灣慢性肝炎病毒的高盛行率與肝癌死亡率有關，而台灣政府與民間團體積極推廣肝炎與肝癌防治的努力與成效，使得一般民眾普遍對於肝臟疾病相對他國有更多認識。

●阻斷「國病」肝炎三部曲 台灣多年防治有成

台灣1980年前出生的世代，仍有多數曾經感染過慢性B型肝炎病毒，甚至成為慢性帶原者。至於C型肝炎感染，則是1960年代前出生的世代占多數。

慢性B型肝炎與C型肝炎長期以來是台灣國病，估計台灣肝癌患者中，至少70%與慢性肝炎病毒感染有關。受惠於1984年開始接種新生兒B型肝炎疫苗、2003年健保給付慢性B型及C型肝炎抗病毒藥物、以及近年針對C型肝炎小分子抗病毒口服藥全面給付，肝病對國人健康的威脅逐漸降低。

李美璇教授表示，雖然台灣的肝病認知普遍較高，但部分認知與態度仍有改善空間，加強提升疾病認知，了解慢性肝臟疾病的預防、篩檢、治療與追蹤的重要性，才能有效阻斷肝炎、肝硬化與肝癌的三部曲，徹底擺脫疾病威脅。

李教授更在接受BBC採訪時提到，社會上越多人對疾病有正確的認知，就越能減少疾病汙名化與烙印，更能鼓勵支持慢性肝炎患者定期回診追蹤，不必擔心他人異樣眼光。

值得注意的是，這項研究結果顯示，台灣多數民眾對於肝病認識明顯優於亞洲各國，若能配合國家政策積極篩檢治療，將有很高的機會在2025年全面消除病毒性肝炎，領先全球達到防治目標。