1218公投倒數2天，藍綠雙方把握最後時間積極宣傳各自立場，但資深媒體人黃暐瀚認為，公投已經變調，選擇題被搞成是非題，已不是對四大議題的正反意見檢驗，而是此刻台灣藍綠政黨的「支持度檢查」；他也提到，民進黨把公投操作成抗中保台非常荒謬。

黃暐瀚今（16）日在臉書表示，昨天國民黨立委高金素梅在他的節目說：「走鐘的政府」，今天他自評補一句：「變調的公投」。公投是對事，選舉才對人，但現在公投不只不對事，簡直都快變成「私人恩怨」。

黃暐瀚指出，綠營先抹紅，說四個同意，是在配合中共亂台灣；藍營加碼，說四個同意，才能教訓民進黨。他質疑，不是在公投嗎？四個案子你讀懂了嗎？分析利弊了沒？選擇題被搞成是非題，18日投票出來的結果，已不是民眾對重大政策的「選擇」，而是藍綠眼前的動員能力，成果驗收；至於變調的公投，他說，人民淪附庸，台灣離「民主」還有很長一段路。

此外，黃暐瀚在自己的廣播節目「POP撞新聞」提到，李艷秋14日在臉書表示，四項公投內容不重要了，因民進黨將環保、食安、經濟、選務的議題，操作成抗中保台殊死戰：「公投過，中國就接收台灣；公投沒過，美國就保護台灣；投同意，你就是中共同路人，投不同意，你就是台灣隊。」

黃暐瀚認為，民進黨把公投操作成抗中保台非常荒謬，如果18日投票結果四個都通過，國民黨很開心，但總統還是蔡英文、副總統還是賴清德、行政院長還是蘇貞昌，不會有什麼改變，但要跟大家說四個都同意，「中國大陸就會來，美國就不愛台灣，美國現在到底有多愛？放個圖卡都可以被消失，嘴巴愛啦」，若要說比馬政府時期更親近雖是事實，但講難聽一點就是我們更配合，「更像哈巴狗一樣跟在美國旁邊」，美國確實也在各種場合表態「台灣是我的人」，不過也是因為美國正在跟大陸打貿易戰、軍事競賽，哪天不比時台灣算什麼？