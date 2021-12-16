勇士巨星柯瑞(Stephen Curry)在昨天對尼克比賽投進第2974顆外線，正式超越傳奇名將艾倫(Ray Allen)成為NBA歷史三分球王，昨天柯瑞也相當感動，泛著淚水與父親戴爾柯瑞(Dell Curry)、艾倫擁抱，賽後隊友也在更衣室為他慶祝，他更不吝嗇回敬好禮給幾位親密戰友。

昨天賽後柯瑞走進更衣室，隊友先鼓掌向他致意，接著突然拿起冰桶和水往他身上狂倒，並為柯瑞戴上訂製的「2974球帽」，讓他非常開心，他也將這段影片放在他IG帳號，之後還送給老戰友卓雷蒙格林(Draymond Green)、克雷湯普生(Klay Thompson)、伊戈達拉(Andre Iguodala)勞力士手錶，感謝這段時間他們的「助攻」。

不過這讓過去曾在勇士並肩作戰的杜蘭特(Kevin Durant)非常眼紅，在推特上說：「把勞力士拿來！」看來杜蘭特認為自己仍是勇士王朝的一部份，希望老戰友柯瑞別忘了他，而他在推特上還特別PO出生涯助攻給柯瑞投進最多三分球員排名，他可是以153次排在第三，甚至比湯普生還多。

Send the Rollie https://t.co/MSiqy1UZp1 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021

杜蘭特2016年夏天震撼轉投勇士，與柯瑞、湯普生組成超級三巨頭，之後三年中們都打進總冠軍賽，並在2017、2018年完成二連霸壯舉，杜蘭特靠著強勢表現漸漸讓當初酸他的人都閉嘴，因為前一年雷霆在季後賽敗給勇士，隨後杜蘭特就轉投敵營，讓不少人對他舉動感到不滿，尤其是雷霆球迷。