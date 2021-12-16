1218公投倒數，民進黨高雄市黨部主委趙天麟偕立委劉世芳、許智傑、市議員及黨部執評委等16日一早在路口宣傳公投，並公布「4個催票行動方案」，力拚公投4個不同意全國最高票，投票當天黨部也設緊急應變小組。

趙天麟說，「4個催票行動方案」包括市長陳其邁與他以電話催票、發送簡訊、製作催票個人化圖檔轉發社群，催票「無限卡」則是一個噱頭，希望直到公投最後一刻，所有支持者盡其所能不管是簡訊、語音或網路，全力催票。

趙天麟表示，民進黨高雄巿黨員有近7萬人，是全國最多，為落實巿長陳其邁所說，高雄要拿全國最高票，也希望達成蔡英文總統期待的，未來整個產業發展，南部至為重要，因此這次公投，高雄人要成為過關的領頭羊。

民進黨高雄巿黨部另預告，「4個不同意 高雄大步向前之夜」17日晚上7時將在台糖物流園區後方空地舉行，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁等人將站台宣講，要全力催出公投不同意最高票。