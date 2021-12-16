15年前曾轟動全國的南迴搞軌案，被判刑13年定讞的李泰安，至今已服刑6年，該案律師吳漢成近日出書「世紀大冤案，南迴搞軌」，提及許多偵辦缺失，為李泰安和家人喊冤。更特別的是，前大法官王澤鑑特別促成並推薦這本書，希望司法判決能藉這些爭議點，能有更多改革省思。

南迴搞案吳漢成律師出書，為李泰安喴冤。(戴志揚翻攝)

南迴搞軌案之所以會成為全國矚目案，就因媒體駐足達三個月的現場報導外，再加上案件本身和審查過程都充滿懸疑性，以致於最後判決結果出爐後，也在眾人驚訝聲中結束。法學教授王澤鑑為這本書寫的推薦序中也強調，因為二年前在台東，聽到吳漢成提起此案過程，大家很感動，促成這本書產生。

15年前的泰安休息站，連續三個月成為新聞現場。(中時資料庫)

王澤鍵在序中提及，吳漢成律師在書中針對法院認定的三個關鍵事實，一一提出質疑，包括李泰安兄弟是否為詐領保費犯案？陳氏紅琛體內是否蛇毒或其他毒？李泰安是否破壞鐵訅及其相關證物在何處？等。並認為律師為在野法曹，任務就是在維護當事人權利，以及負有發現真實司法正義的責任。

而這本書中吳漢成以其親身體驗和觀察，提出實現正義和保障人民權利的思維觀念，以及包括認真對待無罪推定原則等制度性的重要因素，王澤鑑也認為值得重視。他也強調，法強則國強，法則國弱，法之強於司法能否實現正義，保障人民權利，這本書也是針對專業客觀合理判斷，提出法律上的見解，可供發現問題，啟發反思檢討，增加人民對法的重視，進而支持司法改革及積極參與司法。

吳漢成律師在新書記者會中也表示，服刑中的李泰安，及其家人也都知道這本書的產生，主要是會釐清當年很多說不清的疑點和真相，如今，李泰安已服刑６年，目前因表現良好在外役監服刑，或許這本書難以對案情再產生重大改變，但至少許多當初的辦案疑點，還是要用證據一一說清楚。

就如同李昌鈺博士曾對搞軌案明白提示，只鎖定一名嫌犯偵辦，會產生誤差。但此案在偵辦過程中，因社會關注太高，高層一再要求限期破案，吳漢成認為這也造就專案小組一錯再錯。

南迴搞鬼案因案情涉及複雜，在李泰安弟妹李氏紅琛因翻車後送醫死亡，展開一連串不可思議的過程，其中連被質疑企圖騙取保險金的李雙全也以死明志，讓案情更增複雜，但始終沒有人懷疑是否列車有不當駕駛出軌造成意外的可能性？這也是多年後普悠瑪事件時，又引人想起的問題。當年資深司法記者范立達即曾提出「違反偵查不公開」原則，一連串的案情背後，藏著更多更複雜深的司法檢調疏失，這本書也提供司法界的深思。