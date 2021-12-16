NHL推薦賽事 : 12/18(六)，09:00 達拉斯星辰@聖路易藍調

聖路易藍調2019年以攻守兼具的球風奪下隊史首座史坦利盃冠軍，但英雄最怕病來磨，傷兵不斷的藍調近兩季都止步於季後賽第一輪。本季藍調找回往日風采，團隊火力大爆發，戰績穩居西部前段班。本週六藍調將在主場迎戰同區宿敵達拉斯星辰，過去星辰的鐵桶陣讓藍調吃盡苦頭，本季藍調進攻組兵強馬壯，有機會突破星辰防線，在主場譜出勝利樂章。

藍調上季前場人手捉襟見肘，右翼塔拉申科(Vladimir Tarasenko)例行賽因傷只出賽24場，進攻不振的藍調勉強以吊車尾之姿進入季後賽，但季後賽開打前又折損了左翼佩隆(David Perron)，兵源短缺的藍調首輪就被雪崩橫掃出局。本季藍調進攻人才濟濟，從遊騎兵交易來的布赫內維奇(Pavel Buchnevich)與塔拉申科在第二組聯手出擊，新秀凱魯(Jordan Kyrou)與湯瑪斯(Robert Thomas)在三、四組也有出色的火力輸出，藍調的團隊場均進球從上季的2.98球提升至本季的3.36球，團隊進攻戰力不亞於19年的奪冠班底。

星辰本季團隊防守依舊犀利，以蘇特(Ryan Suter)與克林柏格(John Klingberg)為首的後衛群，擅於阻斷對手傳球路徑，降低其進攻成功率，而新加盟的門將霍爾特比(Braden Holtby)本季場均失球僅2.39球，救球率高達92.3%，不僅補上畢曉普(Ben Bishop)退役後的戰力缺口，也稱職地扮演球隊最後一道防線。貧攻是星辰現階段最大的問題，本季團隊場均進球2.72球、射正率9.2%都處於聯盟後段班，陣中進攻效率最高的是37歲老將帕維爾斯基(Joe Pavelski)，其油箱燃料所剩無幾，而被球團寄予厚望的新人羅伯森(Jason Robertson)雖偶有佳作，但目前仍難擔大任，導致星辰戰力處於青黃不接的狀態。

藍調近期在主場的火力凶猛，近10戰場均進球高達3.90球，期間繳出5勝2敗3和的出色成績。而星辰客場進攻持續低迷，12月作客的場均進球僅剩1.67球，近5場客場只有面對聯盟爐主土狼拿下1勝。星辰雖然有出色的防守，但恐怕阻擋不住多點開花的藍調，加上進攻端無法提供火力支援，此戰作客挑戰藍調勝算不大，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。