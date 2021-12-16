在解除當地嚴格的社交禁令約1個半月後，16日，韓國政府表示，因為新冠疫情加重，單日新確診以及重症患者不斷增加，決定重新恢復嚴格的社交規定來全力抗疫。

目前醫療量能有亮起紅燈之虞的韓國，計畫再度緊縮當地社會活動範圍，預定從18日起實施兩周，先至2022年元月2日再視結果而定。其中包括，只允許打過疫苗的民眾群聚，但最多僅4人。餐廳、咖啡廳以及一些夜間遊樂設施，晚上的營業時間不能超過9點。同時，電影院和網咖等地在晚上10點前必須得打烊。

至於那些尚未打過新冠疫苗的韓國民眾，可以外出用餐但只能夠一個人。另外，也可外帶或者利用外送餐點服務來果腹。

根據韓國最新官方統計，單日新確診者已連續兩天都在7000位以上，而新冠重症患者的數量，一天又增加近千位再度創下新高紀錄。

目前，超過94%韓國成年人已完整接種，但自11月初鬆綁社交禁令後，每天新染疫者數量便激增近5倍，重症病患也多兩倍，故大大增加當地醫療系統的壓力。