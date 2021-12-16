聯準會昨天利率決策會議顯示，多數與會者認為明年將升息三次。反映委員個人升息落點預期的點陣圖顯示，多數人預期2022年會升息3次，2023年再3次，2024年則預期升息兩次。明年聯準會升息次數高出市場預期，也讓匯銀預期2022年美元轉強的看法更趨一致。明年美元兌新台幣匯價，「28」字頭出現的時間會增加。

匯銀分析美國PPI增幅超出預期，增添Fed緊縮貨幣政策的壓力，加速縮減QE已被充分預期市場市場持續押注Fed將提前於5月首次升息，貨幣政策預期支撐美元。FED會議敲定明年1月開始，每月縮減購債規模將來到300億美元，換句話說，結束購債的時間，將比原先計畫的早好幾個月。這將讓連準會在3月底以前，停止擴大資產負債表，為升息鋪路。

匯銀指出，市場已對聯準會在3月結束QE具有共識，而台灣疫情保持穩定，近期亞洲出口熱絡，且台積電(2330)等創匯大廠結匯需求旺盛，有利台幣正面表態，預期台幣在強勢區間盤整。中期來看，台灣央行總裁楊金龍表態升息具有三要件，第一是物價上漲率及通膨未來展望、第二是主要國家升息情況，第三是國內紓困振興情況。因此，台灣若呈緩升息，明年28字頭匯價出現時間就會較多。

匯銀也認為，明年的新台幣匯價除了FED升息速度外，也要留意台海議題。隨著景氣穩健復甦，台灣明年貨幣政策具有調整空間，但相比先進國家寬鬆。