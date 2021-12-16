美國財政部網站當地時間15日發佈消息稱，美國總統拜登當天簽署了一項新的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。根據美國財政部網站，美方的所謂制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控是這些企業和個人「參與了全球非法藥物貿易」。法新社稱，美國國務卿布林肯在一份聲明中宣稱，這一制裁行動「將有助於阻斷使合成阿片類藥物及其前體化學品能夠進入美國的全球供應鏈和金融網絡」。

陸黨媒環球網指責，此前，美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」、「中國芬太尼前體經墨西哥向美國流入」等不實內容。

中國駐美國大使館網站今年9月3日發表題為《駐美國使館發言人就芬太尼問題發表談話》的文章稱，毒品是全人類的公害。中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊制販毒等各類毒品犯罪。中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受，近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。談話指出，美芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！