蝦皮購物中心最近積極拓展「蝦皮店到店」。一名女網友到蝦皮店到店門市取貨，卻發現貨物多到已經堆到店門口，高度直逼天花板，店員為了找一個包裹，花了快10分鐘，原來是蝦皮店到店目前推行免運，令她忍不住嘆「店員看起來要崩潰了，壓力好大」。

原PO昨（15）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，下午到蝦皮店到店取貨，看到店裡到店外滿滿的都是貨物箱，等待排隊領貨的隊伍很長，店員為了一件包裹，花了近10分鐘，只見後面的人愈來愈多，店員只好向她要電話，等找到再電話通知，「店員看起來要崩潰了，壓力好大啊！」

根據原PO分享的照片顯示，蝦皮店到店門口，一箱箱橘紅色的貨物箱，堆得跟山一樣高，直逼天花板，整個走道只剩下一條路能通行。

貼文曝光後，千名網友也按讚、留言，「這要店員怎麼找啊？」、「店員：我是誰？我在哪裡？」、「看到這樣子臺灣經濟真的不好嗎」、「感覺這更不是人幹的，這找貨的壓力太大了」、「感覺店員以後看到橘色就會有陰影」、「對不起，裡面也有我的」。

由於蝦皮店到店免運費，才會吸引大批網購者購買，「就是看到免運，瘋狂買」、「還好我都用超商取貨」、「感謝大家用蝦皮店到店，我到小七取貨速度更快了」、「雖然我多花60元，但我超快就拿到包裹了」、「看到這景象，我還是多花60好了」。