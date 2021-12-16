德甲是歐洲五大足球聯賽中唯一只有18隊的聯賽（英、西、義、法都是20隊），因此賽程安排上比較寬裕，每年都能固定在聖誕節前踢完半季的17輪比賽。去年因為新冠疫情延至1月21日才踢完是例外情況，今年回歸正常，本週末（台灣時間12月18至20日）將迎來半季最終章。

已經締造德甲史無前例9連霸的拜仁慕尼黑，本季實力依舊凌駕所有球隊，除了在開幕戰1：1踢平慕森加柏，讓4連勝的沃夫斯堡短暫登上榜首以外，拜仁從第5輪積分追平沃夫斯堡後就再也沒有離開過領先者的位置。在拜仁9連霸之前連贏兩季冠軍的多特蒙德，從開季就一路緊咬拜仁，踢完13輪還只有1分差距。但第14輪兩隊正面交鋒改變了一切，拜仁作客3:2逆轉擊敗多特，第15輪多特作客又只能踢平波鴻，兩隊差距一下子拉開到6分。

拜仁前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近兩年寫下許多神鬼紀錄，2019-20賽季在各項賽事攻入55球，幫助拜仁囊括所有可以贏得的6座冠軍（德甲、德國盃、歐冠聯賽、德國超級盃、歐洲超級盃、俱樂部世界盃），也是德甲、德國盃和歐冠3項賽事的「金靴」得主，毫無爭議地擊敗梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）贏得2020年國際足總世界足球先生的榮譽，可惜的是由《法國足球》雜誌評選的金球獎，因為新冠疫情的緣故取消。2020-21賽季萊萬表現更上層樓，在聯賽最後一輪對奧格斯堡的比賽最後一分鐘，萊萬攻入當季第41個聯賽進球，改寫傳奇名將穆勒（Gerd Muller）在1971-72賽季締造的40球德甲單季最高紀錄。

週中剛結束的德甲第16輪，萊萬項貢獻兩個進球，又以42球追平穆勒在1972年寫下的單一年度德甲最高進球紀錄，本週末拜仁主場迎戰沃夫斯堡，進行上半季的封關之戰，也是拜仁在2021年的最後一場德甲比賽，如果萊萬再取得進球，將可一人獨佔單一年度德甲最高進球紀錄。

以拜仁各項賽事6連勝的良好近況，面對6連敗8連不勝的沃夫斯堡，可望輕鬆取得一場2球以上的大勝，(-1)主勝可期，也預祝萊萬繼續譜寫屬於他的傳奇。

多特蒙德週中以3：0輕取墊底的菲爾特，仍落後拜仁6分，週日凌晨作客柏林赫塔不容任何閃失，雙方近8次交手多特6勝2和未嘗敗績。多特的挪威超新星哈蘭德（Erling Braut Haaland）極速傷癒後出賽5場取得6個進球，包括11月27日復出首戰作客沃夫斯堡，替補上場8分鐘就進球，這是哈蘭德第50場德甲攻進的第50個進球，以21歲又128天的年齡，締造德甲50球所用場次最少、以及年齡最小兩項紀錄。哈蘭德在本季德甲進球榜暫以13球排名第3，仍落後萊萬5球，但以他的進球速度，並非沒有機會追上。上賽季作客對柏林赫塔，哈蘭德演出「大四喜」，相信週日之戰，哈蘭德會繼續上演得分秀，多特客場大勝在望。