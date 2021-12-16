北市防疫旅館檢疫民眾爆出篩檢後隔天又出現症狀，林口長庚有醫師質疑有症狀就該立即再篩檢，市長柯文哲16日表示，已下令更改SOP，所有防疫旅館都發放快篩劑，出現症狀就篩檢。

有醫師質疑防疫旅館檢疫民眾，有症狀就要立刻再篩檢，而不能前天篩過就不篩，柯文哲今早視察建中心肌炎研究對此認為同意，昨天已經下令改了，現階段防疫旅館比醫院還危險，因為現在每天入境大概10幾個確診，反而在國內醫院裡沒有。

柯文哲指出，現在防疫旅館標準要升級到跟醫院一樣，市府會針對防疫旅館造冊、全部要打第3劑。

他說，2個確診者住在隔壁，查過確定2人沒有晚上跑來聊天、幹什麼，懷疑可能透過工作人員或通風系統感染，會找工務專家去檢查通風系統，此外，現在所有防疫旅館都有發快篩劑，檢疫民眾出現症狀就先檢測。

至於當時醫生沒有通報，柯文哲表示，的確有上呼吸道症狀應該要做篩檢。

柯文哲進一步說明，現在同團進來的那一批人，全部1人1間送到中央檢疫所隔離，每隔一段時間會做PCR篩檢，他認為無症狀帶原者就有約40％，所以要監視，不過還是要呼籲，還沒打疫苗趕快去打，因為百密一疏，再怎麼守不小心就會有破口，像是實驗室外洩、旅館外洩，他不認為台灣可以永遠鎖國下去，最後解決辦法還是要靠打疫苗。