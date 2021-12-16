你看過能吸土石流的吸塵器嗎？工研院舉辦「2021科技公益經驗分享交流研討會」，分享研發的「輕量化清土石流機」等多項急難救助公益成果，並就「偏鄉科技、急難救助、循環再生、綠能科技、智慧照護」等議題，與慈濟基金會、玩具圖書館等單位做探討，期以科技力量善盡社會責任。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，台灣因地形地質關係，每逢颱風豪雨常發生土石流災害，當土石流侵入民宅時，一般救災機具無法進入清運土石，需要第一線救災志工一鏟鏟的清運，相當耗費體力，有時還得與時間賽跑。

工研院與慈濟第一線救災志工多次討論需求後，開發造型像是吸塵器的「輕量化清土石流機」，體積小、可一人獨力操作，方便狹小地形救災使用，速度能比人工鏟土快5到6倍，提高清運效率，解決耗費體力問題，也能助災民早日恢復正常生活。

另外，工研院針對災區飲水、淨水問題，設計開發「可攜輕便形式UVC LED救災器」，方便志工帶往災區使用，讓災區第一時間就能有殺菌後的飲用水可使用。

在智慧照護方面，工研院研發「光療貼布」技術，用光療來促進新陳代謝與皮膚健康，服務許多公益照護單位，並開發無須穿戴與接觸的「靜態UWB呼吸心跳量測技術」，可讓護理人員隨時了解院友狀況，並能立即進行醫療照護服務，降低醫護人員的工作負擔

如新竹創世基金會照顧的植物人，會有呼吸心跳終止的風險，需要全天候每2小時巡床，要投入大量醫護人力，工研院「靜態UWB呼吸心跳量測技術」能提供24小時不間斷的呼吸、心跳數據監測與即時生理訊號異常警示功能，目前已提供試辦。

玩具圖書館秘書長余良玲分享，陪伴孩子成長的玩具，平均使用壽命僅六個月，據統計，9成玩具為塑料製成，其中8成會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球生態大問題。

工研院以「材料特徵光譜分析技術」分析塑料的種類與材料特性，提升塑料回收價值，將本來只能焚化處理的廢塑膠玩具，變成可再次加工利用的二次原料，減少地球廢料。