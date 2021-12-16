美國前警官蕭文以膝壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，6月遭判謀殺和過失殺人罪成立後，今天對侵害佛洛伊德公民權的控罪認罪，這是他在此案中首次坦承犯下刑事犯罪。

45歲的蕭文（Derek Chauvin）今天在明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）聯邦地方法院出庭，對2020年5月25日過度使用警力以膝蓋壓住佛洛伊德（George Floyd）頸部近10分鐘的聯邦控罪認罪。

蕭文在與司法部的認罪協議中「坦承他存心使用過度警力，導致佛洛伊德先生身體受傷並死亡」，他「知道自己做錯了」。

認罪協議還說：「被告也知道，當時並沒有合法理由可讓他繼續使用武力，因為他知道佛洛伊德先生不只已停止抵抗，也已停止說話、停止移動、停止呼吸，並已失去意識與脈搏。」

佛洛伊德之死被路人以手機拍下公開後，引發全美長達數月的「黑命關天」（Black Lives Matter）示威潮，抗議警察不當對待非裔。

蕭文也對在另一案侵害一名14歲少年的憲法權認罪。2017年，蕭文把這名戴著手銬的少年面部朝下壓制，以手電筒痛擊他的頭部數次。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天在聲明中說：「雖然知道這些行為造成的傷害無法修補，司法部仍決心對侵害憲法的人究責，捍衛所有美國人的公民權。」

明尼蘇達州法官6月以謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）等罪名，判處蕭文22年半徒刑，之後蕭文就在明尼蘇達州服刑。。

根據今天的認罪協議，蕭文將因侵害公民權的聯邦控罪面臨20至25年徒刑。聯邦檢方表示，檢方會要求法院讓這個聯邦級別的判刑與州級別的判刑合併執行，也就是說，蕭文目前在服的刑期還可能延長數年。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101216