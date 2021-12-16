《英雄聯盟》越南冠軍系列賽（VCS）冬季賽第5週比賽於本週二開始（12/14），統計目前戰績，排行榜前4名的隊伍，13戰全勝的地獄犬電競（CES）穩居第1的位置；春季賽冠軍GAM則以10勝3敗的戰績，續居第2；LX電競以9勝4敗、BTS戰隊以7勝6敗的戰績，兩隊分占第3、第4。各隊排名戰績如下表：

2021越南冬季賽排名戰績（截至12/15）

前4名的隊伍將晉級季後賽。在例行賽僅剩不到1週的情況下，目前排名前3的隊伍確定晉級，而最後2名的秘密戰隊及閃光戰隊則確定被淘汰。季後賽晉級的最後1個名額，將視BTS、SGB本週戰績而定。

12/17（五）20:00 GAM戰隊 @ 西貢水牛

推薦：讓分GAM－1.5（局）勝

先說GAM，從近幾場比賽的內容來看，上路Kiaya的表現最為穩定，KDA值3.4在VCS上路選手中，表現也是最好，無論對手強弱，Kiaya都能保證GAM的上路不破。真正左右勝負的關鍵，還是在中、下二路的選手。中路Kati本季KDA多維持在4.0以上，有一定的水準。下路有Sty1e、Divkid兩人，Sty1e本季KDA僅有不理想的3.6，而剛入隊的Divkid雖然數據上的表現較佳，但與強隊交手的機會較少，參考性不高。週日（12/12）GAM對上聯賽第1的CES，結果以0：2落敗，全場GAM僅拿到18個擊殺數（CES拿到46個），Sty1e狀況不佳僅有5個擊殺數，遠不及CES下路Artemis的17個或是中路Yado的15個。再說SGB，近期比賽收獲2勝2敗的戰績，成果平平，從他們上週五（12/10）與強隊LX比賽的內容來看，SGB對於預示者及小龍的掌握度不足，加上中路Froggy的狀態實在太差，結果SGB以0：2落敗，Froggy全場只有3／15／7（擊殺數／死亡數／助攻數）的表現，不僅火力輸出不足，又多送給對手15個人頭。本場比賽，GAM、SGB兩隊的近況都並不好，不過GAM的Kati比起SGB的Froggy狀態來得更穩定，有可能重演上週SGB中路崩接著全場崩的戲碼，因此推薦GAM讓1.5（局）勝。