號稱全台最複雜的公辦都更案永和區大陳社區，新北市住都中心公告單元3招商，結標後已有廠商投標，正進入評選階段，預計明年1到2月簽約，年底前動工。

新北住都中心表示，已為大陳更新單元3爭取都更二箭容積加給，允建法定容積可提高20％，且已跟占有他人舊違章建築戶完成協議，目前區內250住戶有235戶同意參與都更，比例多達94％。

住都中心說，待興建廠商評選結果出爐，將採公開、公平、公正的權利變換方式辦理更新，發揮住都中心行政法人的特質，加速審議程序。

新北住都中心指出，待明年初與得標廠商簽約，並辦理住戶選配作業後，即送市府審查，預計下半年中元節過後就先行拆除新生公有市場，這將寫下全台公辦都更案中，整合最快速的紀錄。

新北住都中心另外負責的單元1、單元4，本月已舉辦首場大型整合說明會宣告中心正式進場，預計明年6月兩單元公開徵求興建廠商，幫助所有住戶早日搬進安全新家。