空軍F-16戰機飛官吳彥霆殉職，他的父母為何提告國家賠償，其實是得知真相是一場人禍，讓父母無法接受；他們泣淚向法官表示，兒子2度要求爬高被拒，致戰機高速撞擊五分山，機毀人亡，事後收屍，僅得零星12屍塊，難以拼湊大體，雖事隔多年仍哀痛逾恆。

2018年6月4日擔任空軍少校的吳彥霆參與「萬安41號」演習，駕駛F-16戰機從花蓮起飛擔任假想敵，計畫對基隆港實施模擬攻擊後脫離爬高，再返回花蓮基地，但卻撞擊五分山死亡。

吳的父母指控，空軍戰術管制聯隊戰術管制中心人員，監時將脫離航向更改，誤認以高度2000呎到龜山島再爬高可行，兒子駕機以低高度臨近目標時，受雲層影響無法目視，通過陸上目標後才准他爬高致撞山。

任務前未查看實施計劃，地障認知錯誤，且錯誤協調以高度保持2000呎，到龜山島再爬高脫離，違反安全規定，兒子2度要求爬高被拒，戰管中心有過失不法或怠職，國防部空軍司令部須負國家賠償責任。

台北地方法院認定國防部空軍司令部管理疏失，致吳的父母受天人永隔的人倫遽變，且白髮人送黑髮人受極大痛苦，判令須償扶養費及精神慰撫金共466萬4655元。可上訴。