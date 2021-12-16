大型科網股走低拖累下，16日港股早盤曾跌至23155點，創2020年9月以來新低。不過在逢低買盤進駐下，大盤有往平盤靠攏跡象。目前，恆生指數在23328.81點，跌91.95點或0.39%。國企指數在8293.94點，跌48.97點或0.59%。

大型科網股跌幅不小，京東挫近5%；美團跌4.1%；阿里巴巴跌3.1%；騰訊跌1.3%；美團跌1.2%；小米也跌1%。

金融類股漲跌不一，友邦保險開高1.2%重登80港元。中國平安跌近1%；香港交易所跌0.5%；匯豐控股也跌0.2%。

前個交易日大跌的藥明生物表示將實施庫藏股，故股價漲1.1%；藥明康德也漲1.7%。

房產股表現不俗，中海外漲近2%；潤地漲0.6%；碧桂園漲近2%；雅居樂漲逾3%；融創漲逾7%；世茂更是大漲近1成。

至於恒大盤中一度跌至1.52元新低後，又馬上漲逾2%。恒大物業跌0.4%，破底價到2.75港元，恒大汽車則漲逾2%。