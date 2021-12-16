周三美國參議院以壓倒性多數表決通過《國防授權法案》（NDAA），批准了7700億美元的國防開支，比拜登總統所要求的還高出250億美元。此外，該法案建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。

周三參議院以88票對11票通過《國防授權法案》，顯示民主共和兩黨都大力支持這項美國國防部的年度法案。上周眾議院則以363票對70票通過法案。

這項法案已經送交白宮，拜登應該會簽署該法案，但白宮方面尚未回應媒體置評請求。

這個每年都能通過、且解決諸多問題的《國防授權法案》，受到各產業和相關利益團體的高度關注。

在經歷激烈的攻防後，兩黨同意2022財政年度的《國防授權法案》所授權的軍費較前一年提高約5%，包括為部隊加薪2.7%，以及授權採購更多飛機和軍艦，亦納入應對地緣政治威脅的戰略，尤其針對俄羅斯和中國。

該法案包括為支援烏克蘭武裝部隊的「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）撥款3億美元、40億美元用於「歐洲防禦倡議」（ European Defense Initiative），以及1.5億美元用於波羅的海安全合作計畫。

在應對中國方面，該法案將為「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）撥款71億美元，並納入國會支持提升台灣防衛能力的聲明，同時禁止美國國防部從中國新疆地區採購強迫勞動生產的產品。

根據該法案，美國國會建議國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。這是全球最大的國際海上軍事演習，每兩年舉行一次。

該法案並將設立一個由16名成員組成的委員會研究阿富汗戰爭。拜登在8月結束這場迄今為美國歷時最長的戰爭。