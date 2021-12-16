美國財政部官網15日公布，美國總統拜登簽署行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥四國共15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國四家企業和一名個人。美國的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。

香港經濟日報報導，美國財政部網站顯示，被制裁的四家中企分別是：武漢遠成共創科技有限公司（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd）、上海迅精化學有限公司（Shanghai Fast-Fine Chemicals Co. LTD.）、河北環浩生物科技有限公司（Hebei Huanhao Biotechnology Co. Ltd. ）和河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading Co. Ltd.），被制裁的中國公民名為葉全發（Chuen Fat Yip）。

美國政府指控葉全發領導一個在中國和香港運作的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇及其它合成藥物，並控制一組公司，向大眾和私人公司出售化合物及芬太尼易製毒化學品，這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。