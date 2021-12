美國財政部官網15日公布,美國總統拜登簽署行政命令,對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥四國共15家實體和10名個人實施制裁,其中包括中國四家企業和一名個人。美國的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題,並指控這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。

香港經濟日報報導,美國財政部網站顯示,被制裁的四家中企分別是:武漢遠成共創科技有限公司(Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd)、上海迅精化學有限公司(Shanghai Fast-Fine Chemicals Co. LTD.)、河北環浩生物科技有限公司(Hebei Huanhao Biotechnology Co. Ltd. )和河北艾豚商貿有限公司(Hebei Atun Trading Co. Ltd.),被制裁的中國公民名為葉全發(Chuen Fat Yip)。

美國政府指控葉全發領導一個在中國和香港運作的販毒組織,向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇及其它合成藥物,並控制一組公司,向大眾和私人公司出售化合物及芬太尼易製毒化學品,這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。