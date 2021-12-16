針對大陸國台辦發言人馬曉光昨天對於美國豬肉等四項公投案的發言，民進黨發言人劉康彥今天反駁，認為中國在公投前夕釋出相關言論，顯然意圖影響台灣投票，離間台美關係，呼籲民眾要特別留意並提高警覺，不要受到中共認知戰的左右。

對於大陸國台辦昨天表示，民進黨對四項公投進行政治操弄、以及民進黨與綠營網軍等相關言論。劉康彥指出，公投是台灣直接民意的展現，執政黨基於對人民負責的態度，積極傳達對台灣更有力的政治價值；然而我們卻看到中國無所不用其極傳遞錯誤訊息，試圖誤導台灣民眾對於公投議題的判斷。

他說，舉世皆知散佈假訊息、影響國際與台灣最深的網軍正是來自中國。如今，台灣公投將近，中國又重施故技。但中共竟反將自我劣行加諸於他人，無疑是「作賊喊抓賊」。

劉康彥指出，台灣研究團隊「IORG」日前公布報告揭露，中共藉由網路及媒體上資訊操弄，企圖影響台灣民眾對公投議題立場的手法，以誇大不實訊息引導民眾在萊豬、能源轉型議題上反美、不信任政府。

他也引用國安局副局長陳進廣日前的談話，證實包含中國政府、民間等對台認知作戰網軍的存在。此外，中國網軍擾亂台灣民主選舉、操弄疫情假訊息的種種惡行，都是現在進行式。「作為國際公認的認知戰始作俑者，中共不但不思反省，反倒指控他人，羞恥心何在？」

民進黨強調，台灣社會已逐漸警覺中國網軍及有心人士試圖利用民主破壞民主，欲刻意透過訊息戰，在公投議題上離間台美關係。中共與其想盡各種抹黑造謠的辦法造成台灣人民及國際反感，不如虛心檢討自己，如何真誠地參與兩岸及國際互動、停止戕害他國民主，才不會讓自我惡名持續遠播。