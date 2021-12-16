北科大推動國中小教育端的木育示範教學11月正式起跑，首間合作學校為台中市立豐原國中，由北科大培訓教師攜手豐原國中種子教師組成雙師教學模式，希望帶動學生學習木工的動機與熱情。

在豐原當地擁有近40年木工資歷，車床師傅王進興回憶起16歲入行的緣由：「國中打工接觸到木工，就深深被吸引，怎麼木頭轉下去、刀戳下去後，形狀就出來了。」現在，北科大也把木工教育體驗帶進豐原國中教室，邀請300位學生參與三堂課程體驗，讓木創文化往下扎根。

北科大帶入中科大商設系團隊為王進興等6位木藝師製作的紀實影片，使用北科大提供的全套工具設備、材料包，進行木材辨識、異木鑲嵌、型刀車枳、車床、線鋸、雕刻等6種木工技法實作體驗。

北科大工設系校友、豐園北科大木創中心設計經理宋任平表示，今年初即開始籌畫北中兩區中小學的合作教案，歷經疫情三級考驗，終於在11月將教案帶入校園，讓中小學科技領域教師能親自體驗木育的多元及創新思維，希望帶動學生學習木工的動機與熱情。

豐原國中學生黃芸湘學習到不同木材有著不同的香味和紋路，與同學分工切木頭時，也發現材質的不同，「我很喜歡這次的課程，可以學習到木材的相關知識，還可動手做木製杯墊。」

張芸瑄同學的父親也從事木藝業，她每次問爸爸工作會不會累，他都說不會、很有成就感，剛好透過這次活動有體驗的機會。劉奕德同學認為這是很珍貴的體驗，學習時間長、也使用了各種工具，「最喜歡鋸切的時候，非常紓壓！非常期待下學期木工課程。」

豐園北科大木創中心主任張若菡說，至中小學木育示範學校─台中市立豐原國中，不僅提供木育知識資源與實作場域，也是首次串聯學界、業界、公民，希望建立起跨域、跨世代的永續木育合作模式。