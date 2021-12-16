女星林妍柔今年6月在大陸電影《射雕英雄傳之降龍十八掌》飾演女主角「黃蓉」，林妍柔不只以甜美臉蛋引發關注，加上厚重戲服都包不住她的好身材，林妍柔還被封為「史上最兇黃蓉」，不吝嗇分享生活日常的林妍柔，近日則在IG難得解放好身材，林妍柔辣穿細肩帶深V洋裝現身沙灘，陣陣海風狂吹她的洋裝，讓林妍柔的好身材呼之欲出，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

影片中，林妍柔身穿細肩帶白色洋裝現身沙灘，林妍柔火辣前開深V、轉身還大露美背，白嫩肌膚相當吸睛，而海風不僅吹亂林妍柔一頭氣質長髮，還掀起洋裝布料，錄影邪惡視角讓林妍柔傲人美胸若隱若現，養眼畫面讓網友直呼：「太美了」、「也太清新脫俗了吧」、「這身材超讚」。

林妍柔不只身材吸睛，影片中，她眼神若有所思、深情的望著遠方，還感性發文：「『或許，我們終究會有那麼一天，牽著別人的手，遺忘曾經的他。』——三毛」，不免讓外界好奇，林妍柔是否為愛情所反煩惱。

林妍柔曾以「蒂蒂」登上節目《我愛黑澀會》，也曾登上節目《大學生了沒》、《康熙來了》，在宥勝、楊丞琳主演電影《極光之愛》也有演出，林妍柔近年則把演藝重心轉往大陸，接連交出電影《我的青春都是你》、電視劇《喜歡你時風好甜》等作品，林妍柔還曾和黃曉明一起代言手機遊戲，星途不可限量。