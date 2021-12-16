未保持車距 小貨車擦撞機車又遭追撞 3車撞成一團 11:322021/12/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區振興路與東方球場路口14日早上，蔡姓男子騎乘機車、李姓男子駕駛小貨車發生車禍，後方又有1車撞上。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區振興路與東方球場路口14日早上，蔡姓男子騎乘機車、李姓男子駕駛小貨車，因路幅變窄，雙方未保持安全距離，導致發生擦撞。造成蔡男人車倒地，緊跟在後的陳姓女子駕駛轎車煞車不及追撞小貨車。 警方表示，到場發現酒測值為0，呼籲用路人駕駛車輛要注意車前狀況，行經道路變窄路段，要保持車輛安全間距，相互禮讓，避免發生類似情形。 三寶駕駛突開車門擊倒2機車 她慘摔、他翻360度噴飛 車主忘鎖車門小貨車被開走 粗心竊賊竟在車內遺留包包 #駕駛 #路幅 #小貨車 #變窄 #變小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋貨車追撞垃圾車 車頭凹陷駕駛2人受困緊急送醫 16:162021/12/14 社會 3案通緝犯又懸掛假車牌 中市逢甲商圈拒捕衝2機車釀1傷 01:512021/12/14 社會 毒嫌闖紅燈逆向躲警察追捕 婦人無辜被撞頭部受創陷昏迷 12:542021/12/15 社會 三寶撞癱修車公司少東 要賠4029萬 04:102021/12/16 社會新聞 新北3男持槍劫超商百萬鈔 26歲勇警所長帥氣攔車逮匪 09:372021/12/15 社會 國道1造橋段嚴重車禍 2大貨車追撞1駕駛慘遭夾死 08:332021/12/14 社會 高雄自小客擦撞賓士車肇逃被誤認開槍 駕駛逃了一夜天亮遭逮 10:312021/12/16 社會 天價！騎士未兩段左轉撞癱汽車少東 法官判賠4029萬元 11:002021/12/15 社會 車輛故障卡路中央 八德警熱心推車助解困 17:512021/12/14 社會 臺北網紅節KOL影響力 跨進全球網紅市場 16:092021/12/15 生活 直行標線突然變彎！烏日大橋下藏陷阱 檢舉達人蹲點拍不完 12:462021/12/15 生活 社會熱門新聞 戰管疏失釀撞山 F-16飛官父母淚泣：兒子屍骨炸毀難拼大體 - 社會 獨家》高雄警清槍忘卸彈匣 當場「放炮」嚇壞同事遭記過 - 社會 神級罕見「操」姓寶寶怎取名？爸媽煩惱10天 爺丟1字秒報戶口 - 社會 離譜天官！上尉盜刻旅長官印 公文自己批「可」下場出爐 - 社會 玉山南峰女山友墜谷 警消夜奔5小時今晨尋獲遺體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。