桃園市龜山區振興路與東方球場路口14日早上，蔡姓男子騎乘機車、李姓男子駕駛小貨車，因路幅變窄，雙方未保持安全距離，導致發生擦撞。造成蔡男人車倒地，緊跟在後的陳姓女子駕駛轎車煞車不及追撞小貨車。

警方表示，到場發現酒測值為0，呼籲用路人駕駛車輛要注意車前狀況，行經道路變窄路段，要保持車輛安全間距，相互禮讓，避免發生類似情形。