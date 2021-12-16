結合觀光、鐵道、路跑的新北市鐵道馬拉松接力賽將在明年4月17日登場，第7屆祭出創意物資，有各棒次專屬毛巾與全新獎牌，周邊絕美風景更是賽事重點。新北市長侯友宜今出席記者會表示，才開放報名不到1個月就已經700隊報名，今年目標全力衝破1000隊，歡迎大家一起來追火車。

新北市觀光旅遊局表示，鐵道馬拉松分7個棒次，今年推出讓7棒專屬毛巾，將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計，每人拿到的皆是自己負責棒次的代表款。

另延續往年組合式獎牌設計，今年將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走。

今年市府邀請知名運動Youtuber梁哲睿Jerry、三重箭歇團總教練黃崇華、跑界小清新吳敏、外景女鐵人段慧琳、萬金石新科亞軍周庭印、光頭教練李翰暄、小旋風鄭瑞竹、運動網紅李詹瑩、玉兔女神游雅君、追夢女俠陳宇璿以及變裝組代表的貓女姐接Vita等11位隱藏版隊友神助攻，與追友一同共襄盛舉追火車。

本次賽事也設立幸運星成績獎，於記者會中抽出的7隊幸運名次，在完全無法預測的情況下，直到所有完賽隊伍名次全數產出後，獲得幸運名次的隊伍即可獲得AKIWEI太陽眼鏡、Compressport中空帽、GA黃金甲葉黃素果凍及在地完賽慶功宴等精美獎項，只要完賽就有中獎機會。

觀旅局說，報名請至https：／／reurl.cc／n58dXn ，並密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專掌握賽事第一手消息，欲得知更多新北旅遊資訊，可以上新北市觀光旅遊網或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。