市長盧秀燕說，2017年中市大漲地價稅，90％以上民眾被課稅，現在只降20％左右，這個政策市民受惠。（陳世宗攝）

台灣目前房價飆升，年輕人想靠自己買房根本是難如登天。市議員何文海今天質詢說，台中市長在2020年大幅降低公告地價20.06％，讓台中市府1年少收17億元的地價稅，根本是圖利4％的大地主財團，造成台中房價持續飆升。市長盧秀燕說，2017年中市大漲地價稅，90％以上民眾被課稅，平均漲到40％左右，現在只降20％左右這個政策讓市民受惠。

何文海表示，台中市政府調降地價稅，與實際成交價差了一倍以上，公告地價調降，地價稅變低，對於自住客來說可能不會有明顯感覺；但對於大地主而言持有成本減少，更可以去囤房、囤地造成房屋價格飆升，這就是年輕人買不起房的主因，盧市長調降地價稅就是造成年輕人買不起房的幫凶！

何文海說，盧市長上任後即賣掉之前林佳龍市長所規畫的社會住宅用地，原址在北屯區太原段140地號土地，以最高標38億元標出，此舉違反社會住宅居住正義的精神。市長自詡為媽媽市長還賣掉社會住宅，年輕人的未來該何去何從？媽媽市長的政策完全與形象背道而馳。

盧秀燕表示，稅有很多種如果有交易產生所得，課稅理所當然，房屋稅和地價稅必須持平，才能夠物價穩定，輕稅簡政，2017年台中市大漲地價稅，90％以上民眾被課稅，平均漲到40％左右，現在只降了20％左右，這個政策市民受惠。

盧秀燕強調，先前漲40％而後調降成20％，還沒有當初漲的一半，市府重視此議題，因為有地價評議委員會，但對於民眾及議員的意見都很重視，議員主張調高公告現值市府聽到了，不管各種意見，調降持平或調高市府都會蒐集意見處理。