多明尼加一架私人飛機於昨（15）日驚傳墜毀在一處機場跑道上，現場濃煙密布一片混亂，而機上9人經過警方搶救後仍全數罹難，而罹難者的真實身分也曝光，竟然是知名音樂人Flow La Movie（本名Jose Angel Hernandez）一家，讓不少人相當錯愕。

根據每日郵報的報導，這架由多明尼加伊莎貝拉國際機場（La Isabela International Airport）起飛的私人班機，起飛後15分鐘就迫降於不遠處的亞美利加國際機場（Las Americas International Airport），但還沒有安全著地飛機就直接墜毀在跑道上，現場濃煙四起，機場人員雖趕緊滅火緊急搶救，機上的9人仍失去生命跡象。

經過警方查證後，才發現機上包含1名47歲的多明尼加籍飛行員、1名32歲的發行員以及1 名26歲的委內瑞拉籍空姐外，乘客包還來自佛州奧蘭多的38歲音樂製作人Flow La Movie，身邊還有31歲妻子加希亞（Debbie Von Marie Jimenez Garcia），以及4歲兒子傑登（Jayden Hernandez）等其他人員。

後來，這架事故班機的所屬集團（Helidosa Aviation Group）也發出聲明表示，將對此事故進行全面調查，釐清事發原因。而經過相關單位的調查，發現事故班機似乎在受損的情況下起飛的，但航空事故調查委員會仍表示，會再進行近一步的調查，現階段無法完全判定事故發生的真實原因。