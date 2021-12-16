四大公投倒數兩天，立委郭國文16日率領3位台南市議員參選人陳柏廷、蔡麗青和黃肇輝，從西港慶安宮前出發，將於大台南地區掃街宣講，要催出最高的投票率，請市民朋友用四個不同意捍衛自己的權利。

郭國文說，為了這次公投，全黨上下總動員，也訴求台灣隊站出來，因此帶領11月10日成軍的「三口組」公投宣講隊3位成員，在各自的三口宣講之外再次合體，以聯合車隊的方式來宣講這次公投的重要性。

三口組聯合車隊由郭國文與陳柏廷、蔡麗青、黃肇輝3位議員參選人，依序在大北門區、安南區與永康區進行車隊沿街宣講。

永康區市議員參選人黃肇輝說，從11月中開始站路口以來，一開始覺得民眾反應冷淡，但是最近卻感受到愈來愈多鄉親開始表態支持，尤其在車隊中更是可看到更多鄉親，尤其是年輕人的鼓勵，相當感動。

安南區市議員參選人蔡麗青表示，能夠3個人加上郭國文立委一同在車隊上宣講，確實較能吸引大家注意，4個人一起宣講四個不同意，也是相當有意義。而最重要的目的，就是喚起民眾重視這次公投的重要性，呼籲大家踴躍出門投下四個不同意。

大北門區市議員參選人陳柏廷說，第1次這麼長時間站在宣傳車上，確實是個很難得的經驗。但為了這麼重要的公共議題來投入，其實是更具意義的。透過今天整天的車隊宣講，希望禮拜六當天可以看到大家全力守護台灣未來的成果。

郭國文說，透過這麼密集的宣傳與宣講，這三口組應該是最認真投入公投宣講的三個人，這股熱情也讓他感覺不能被比下去的加入各場合的宣傳行程，一早到早市、白天車隊、下午到黃昏市、晚上再到夜市。希望透過今天車隊的宣傳，能夠催出最高的投票率，展現台灣人民對於公共議題與守護自己與台灣未來的決心。