包材設備大廠旭源新竹廠房土地宣布，將以8.4億餘元賣給碩禾，預計明年第一季完成交割，認列土地資產處分利益，比6月原本計畫以6.725億元賣給州巧科技，總價多增24.96％。

旭源今年6月與州巧簽署MOU，以6.725億元賣出新竹廠房土地，其中土地10852.00平方公尺，折合3282.73坪；建物面積11818.49平方公尺，約3575.09坪。不料，州巧11月以擴大事業版圖，旭源新竹廠房土地不敷使用為由，終止這項交易。

旭源主管坦言，旭源終止與州巧廠房土地買賣案，許多仲介業主動找上旭源，旭源決定以8.4億餘元賣給碩禾，雙方簽署MOU，預計明年第一季完成交割。旭源向碩禾提出賣出後短期回租部分廠房，生產套貼標機及企業總部之用，不過雙方尚未談到實際承租使用年限。

旭源11月合併營收1.22億元，年成長29.97％；前十一月合併營收11.7億元，年9.74％。旭源主管表示，旭源第三季除開源節流外，也調整產品及客戶結構，轉虧為盈，EPS為0.06元，前三季每股虧損0.80元，希望第四季也能轉虧為盈，全年力拚縮減虧損。