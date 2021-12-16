根據統計，今年來許多投資高收益債券型基金或是新興市場債券型基金的資金大轉向，流向投資具有高配息的台股高股息ETF，使得國內5檔台股高股息ETF大吸金，今年淨流入600億元。

國內有5檔台股ETF冠上「高股息」，去年底的合計規模即有1008億元，今年以來更是吸金，截至12／13的資料，合計規模大增至1605億元，規模成長近6成，並創下高股息ETF發展近14年來最大的吸金紀錄。法人表示，主要因這5檔台股高股息ETF，不僅可以收取高配息，又沒有匯率風險的困擾。

元大投信表示，高股息ETF之所以獲得國人資金熱捧，首要原因是受到國人存股熱潮的帶動，而高股息ETF可以讓投資人一次分散投資在30檔以上的個股，投資風險較低，使得存股風潮在過去一、兩年裡，有逐漸從存單一個股，朝向布局高股息ETF蔓延之勢。

元大投信進一步指出，國內高股息ETF普遍的配息率多在約5％水準，甚至更高，加上近幾年績效相當突出，讓投資人不僅可以感受到領取優渥配息時滿滿的幸福感，也享受到令人滿意的淨值成長，無怪乎市場資金不斷往高股息ETF移動。

以今年規模成長率最高的元大台灣高息低波00713為例，近3年（自2021／11月底起算）累積含息報酬率為70.71％，淨值增加的金額就明顯超過其配息金額，沒有因追求高配息，吃掉投資人本金的情況。