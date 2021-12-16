「理工小姐姐」Vivi（林祐青）曾在科技公司擔任軟韌體整合工程師，從業10年後毅然決定逃離科技圈，開始活躍於外拍與旅拍、棚拍，近期甚至於尺度越來越大，挑戰令粉絲臉紅心跳的辣照；Vivi昨(15)日在IG發布一張美照，穿著蕾絲性感內衣躺在浴缸，上身炸出的E級美胸曲線讓網友狂噴鼻血，讚嘆是「被工程師耽誤的女神」。

Vivi昨(15)日在IG發布辣照說：「慶祝今天睡到中午，發一張美照」，堪稱系列照中尺度最大最誘人，只見Vivi躺在浴缸側臉望向鏡頭，全身僅著淡紫色蕾絲內衣，內褲的束腰吊帶設計增添性感，胸前E級好身材全不藏私大方敞開，搭配左手扶浴缸、右手撫肩，充分展現天使臉孔與魔鬼身材；網民炸鍋大讚：「好美的女人」、「被工程師耽誤的女神」、「一張不夠！」

Vivi曾多次被網紅黑男野生捕捉搭訕，並成為《國光幫幫忙》女郎之一，個頭嬌小的她坦言雖照片尺度大，但她的個性其實是慢熱型，以前相當內向，剛開始會怕鏡頭，如今愈來愈能跟陌生人開玩笑，發展成好朋友：「真的是從很內向變得很好聊，可能跟出社會之後，然後接受拍照有一點關係。」

個頭嬌小的Vivi坦言雖照片尺度大，但她的個性其實是慢熱型。（圖／截取自Vivi Lin臉書）

Vivi透露在當工程師期間，曾把自己當「生日禮物」送給對她心儀的業務同事「其實就是知道這位業務同事似乎喜歡自己，然後配合他的生日會躲在布簾後面，等到蛋糕我就現身，所以他很驚喜我有來參加，就如此而已。」印象中還蠻帥，只不過因為不熟，之後也沒有聯絡，錯過了一段緣分。

單身的Vivi對於找對象也沒設限，並表示不排斥「宅男」：「因為我自己也很宅，像現在防疫期間沒有工作，已經三天沒出門了，我覺得是可不可以溝通，好不好聊，兩個在家打電動、喝酒我覺得也OK啊，只要有共同興趣的話，我都不排斥。」坦言現在年紀就是最想要個穩定的感情，然後可以結婚「如果有好對象的話，真的可以介紹給我。」