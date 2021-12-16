雲林縣府去年推動健康旅遊，把500公頃的古坑鄉草嶺村石壁地區打造為雲林縣第一個「森林療育基地」，不過當地網路訊號也維持在原始狀態，時有遊客抱怨手機導航迷路，縣府工務處召集電信業者改善，3家電信業者新增的基地台本月底即將啟用。

石壁山區的杉林步道。（雲林縣府文化觀光處提供）

自新冠肺炎疫情發生後，國內戶外旅遊受到青睞，草嶺村本村、石壁假日遊客如織，美景令人心曠神怡，但手機訊號令人困擾，尤以石壁山區為甚。

石壁的五元兩角、竹林步道。（雲林縣府文化觀光處提供）

海拔1600多公尺的石壁山區是雲林祕境中的祕境，現有雲嶺之丘、杉林步道、木馬古道、竹林步道、五元兩角等景點，手機訊號也如與世隔絕，以手機導航可能迷路。

草嶺村長陳兵通表示，有時手機接起來講幾句就斷訊，也撥打不出，對另端的人很失禮。

陳兵通去年（2020年）層通知電信業者改善訊號，中華電信等業者調整及增設鄰近基地台設備，通訊品質稍有改善，但受山區地形影響，仍有部分地區收訊不佳。

雲林縣府工務處三月間首度邀請所有電信業者召開「改善大草嶺地區通訊品質」會議，鎖定雲嶺之丘、五元兩角風景區進行改善，第三次會議決議在南投縣竹山鎮興設展頻微波共構基地台，從竹山鎮1518公尺處的茶廠附近分享訊號給海拔1639公尺的雲林石壁山區，直線距離1.8公里至2.2公里。

工務處長汪令堯表示，目前石壁雲領之丘附近已完成的機房整地、電力自備桿、電力箱、電力線佈放、天台與砲管、爬梯等設置。

汪令堯說，該處召集中華電信丶台灣大哥大丶遠傳電信等業者增設基地台，212月30日起先行試播，預定2022年1月中旬正式啟用，多年來古坑草嶺地區手機訊號不良問題終獲解決。