高雄城中城大火釀46人死亡，大樓火害後經鑑定已達危樓標準，高市府依法公告後，於16日開始執行拆除作業，工程預計花120個工作天完成，明年4月底前城中城大樓將夷為平地，原址規畫興建公園，但有附近住戶卻持反對意見，認為將城中城改建公園只會引來更多遊民，製造更多社會問題。

城中城被評定為危樓後，市府11月17日貼出公告，限期住戶在1個月內完成搬遷，原定12月17日拆除，但因高市府已看好良辰吉時，提早1天於16日執行拆除作業，高市府特別請來道師舉辦城中城拆除開工祭祀祈福儀式，希望拆除作業一切順利。

高雄市副市長林欽榮率市府團隊完成祈福儀式後，鳴笛下令啟動城中城拆除作業。（洪浩軒攝）

拆除作業開工前，由各局處進行簡報，市府委託執行拆除工作的永合工程顧問公司指出，城中城大樓是地下2樓、地上12樓的建築物，由於城中城大樓的建物結構複雜，且火害後混凝土受到高溫影響強度衰減，規畫將由上往下逐層拆除，雖然工法相對緩慢，但有較高的安全性，而城中城1、5、6樓屬於挑高樓層，結構性不完整，將加設H型鋼支撐柱。

永合工程顧問公司表示，施工時將以「安全」、「降噪」、「減空汙」為三大核心主軸，另外，施工期間將造成住戶不便，相關單位已經陸續展開親睦鄰的工作，將針對府北里2114戶、2165人，每人發一副耳塞、500元禮券、禮品。

高雄市副市長林欽榮率市府團隊完成祈福儀式後，鳴笛下令啟動城中城拆除作業，林欽榮表示，城中城大樓拆除作業需要120個工作天，預計明年4月底前完工，原址規畫將改建為公園，工務局養工處已徵求設計藍圖，明年4月接手闢建。

但城中城拆除作業動工沒多久，居住在城中城大樓附近的周姓女子到場反映心聲，周女指出，城中城先前就聚集許多遊民，且時常喝酒鬧事，城中城火災就是因為酒醉而釀禍，而市府決定將城中城改建為公園，認為這只會讓更多遊民聚集於此，製造更多社會問題，希望市府在此地規畫興建派出所，讓警方進駐，除了能解決派出所長期租屋辦公問題，也能提升治安，讓當地居民安心。

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