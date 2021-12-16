32歲香港女星陳靜（DaDa）臉蛋精緻甜美，身高167公分比例驚人，又有E級上圍傲人身材，先前更以《低俗喜劇》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎。熱愛健身的她最近在IG分享一張美照，可見她健身後對鏡子自拍，胸前拉鍊拉到事業線，鏡中反射秀出腹肌，網友更讚她擁有「23寸黃蜂腰」。

擁有34E「胸器」的陳靜2012年獲得香港電影金像獎最佳女配角獎一戰成名，但隔年就傳出她不適應走紅，上網寫下：「人言可畏」後就搞消失，和經紀公司一度關係緊張，但她後來就與經紀人施念慈和解，今年7月更正式續了3年合約，傳聞她與公司簽下「3不協議」，即是「不結婚、不戀愛、不生子」，盼這幾年能全力拚工作。

陳靜後來受訪承認，因為自己相信風水，入行13年來已經搬過10次家，這回又在風水師建議下住進位於西九的千萬豪宅，風水師告訴她這間房子能旺她事業，但住了1年就得搬走，她自稱單身，多半時間都在曬自己健身或運動的影音，先前她穿肉色運動BRA加緊身褲爬山，猛一看還讓網友誤會她在野外真空露出。

陳靜2天前再度分享自己健身後對鏡自拍照，透露今天做了90分鐘的運動，而照片中她穿白色緊身短背心，拉鍊拉到胸前，上圍圓弧線條明顯，下半身則穿了黑色運動褲，招牌長腿一覽無遺，更值得注意的是她腹肌動作練得相當勤奮，六塊肌線條惹人稱羨，引來網友讚她擁有黃蜂腰，更有人說：「太強了，我的鮪魚肚有救嗎」、「想請妳當私人教練」。