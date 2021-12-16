台灣加權股價指數連續三年大漲超過兩成，投資人樂翻，也將台股基金規模推升到前所未有的新高度。根據投信投顧公會統計，今年以來至11月底，主動型台股基金與被動型台股ETF規模合計大增3028億元至9384億元，直逼國人熱愛的高收益債券型基金的9862億元，隨著台股行情持續熱燒，大有超越之勢。

分析今年台股基金規模激增的動能，高股息ETF的投資熱潮爆發，對台股基金規模推升居功甚偉，其中「國民ETF」元大高股息(0056)，在小額投資人螞蟻雄兵下，推升今年基金規模一度爆增近500億元，最讓人嘖嘖稱奇。

目前國內有五檔台股ETF冠上高股息的名號，在去年底的合計規模即有1008億之譜，今年以來隨著存股議題延燒，截至12/13的資料，合計規模再大增至1605億元，也創下高股息ETF發展近14年來最大的吸金紀錄。

其中，除了0056在成長金額奪冠外，元大投信旗下另一檔元大台灣高息低波(00713)，更是上演大驚奇，今年以來規模成長超過2倍，搶下高股息ETF成長王，在除息前也首度晉升「台股百億級ETF俱樂部」。00713近三年(自2021/11月底起算)累積含息報酬率為70.71%，淨值增加的金額就明顯超過其配息金額，所以較不會有追求高配息，反過來吃掉投資人本金的情況。

元大投信指出，今年台股上市櫃公司獲利有望超過新台幣4兆元，以台股過去幾年股利配息率通常在6成以上計算，明年配發股息金額上看2.5兆元，挑戰歷史新高。對於擔憂疫情變化或是美國聯準會升息議題，且有現金流需求的投資人，不妨將波動風險較為穩健的台股高股息ETF納入投資組合，透過分批布局或是定期定額的方式，累積更多單位數，享受參與台灣經濟及股息成長的長期投資機會。元大投信也提醒投資人，選擇高股息ETF，應留意配息率是否和追蹤指數的殖利率相當，以及長期績效走勢。