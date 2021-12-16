Omicron在多國掀起新一波疫情，英國感染此變異株的人數不斷暴增，而台灣至今則累計有3例感染Omicron的境外移入個案。對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰示警，旅英台人眾多，若都在春節返台，恐成國內疫情大考驗。不少網友想到已開跑的春節專案，忍不住感到憂心說，真的是一波未平一波又起。

胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書發文表示，英國Omicron的疫情爆炸了，而旅英台人眾多，這樣看來春節連假期間，將會是國內疫情的大考驗。引起網友熱烈討論，「香港隔離都要21天，台灣卻只有7+7天，真令人憂心」、「真是一波未平一波又起，實在悲慘」、「為什麼這些可能帶病毒的，可以趁春節入境台灣呀？」

不過，也有網友認為，感染Omicron變異株好像都只是輕症，感覺沒有想像中的那麼嚴重，而且也有研究說，雖然打BNT疫苗不能預防感染Omicron，但對重症保護力卻有70％左右，重症比例不如大家想像的那麼高。

而春節專案已於14日開跑，只要完整接種兩劑疫苗且相隔14天的人，就能選擇以「7+7」方案入境。根據指揮中心統計，12月14日共有3615人入境，其中選擇C方案（7+7+7）的人數最多，共有1919人，佔總人數的53％；選擇A方案（14＋7）共1164人，佔比32％；選擇B方案（10＋4＋7）只有532人，佔比15％。